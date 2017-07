Qusarda yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, iyulun 11-də rayonun Gədəzeyxur kənd sakini, 5 yaşlı Amid Aslanovu maşın vurub. O, dərhal Qusar Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb, hazırda vəziyyəti orta ağırdır.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

