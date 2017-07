Rok ulduzlarının 15 il əvvəl və indiki halları - FOTOlar

Rusiya mətbuatı əksəriyyətimizin tanıdığı rok ulduzların bir neçə il öncə və hal-hazırki görünüşləri barədə xəbər yayıb.

Milli.Az bildirir ki, 2000-ci illərin əvvəllərində alternativ musiqi pərəstişkarlarının qəhrəmanına çevrilmiş ulduzlar çox dəyişib. Vaxtilə onların şəkilləri bir çoxlarının otağını bəzəyib, ifa etdikləri musiqiləri isə əzbərləyənə qədər dinləyərdilər. Amma bu günkü dinləyicinin zövqü və kumiri dəyişdiyi kimi həmin ulduzların xarici görünüşündə də çox dəyişikliklər baş verib.

Milli.Az sizə onların 10-15 il öncəki və indiki vəziyyətlərinin müqayisəli şəkillərini təqdim edir.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.