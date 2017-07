Bağdadi ölməyib? - Pentaqonda MÜƏMMA

Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi İŞİD lideri Əbubəkr əl-Bağdadinin öldürüldüyünü açıqlamışdı. Bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi də məsələ ilə bağlı verdiyi açıqlamada “Bağdadini öldürdüyümüz qətidir” demişdi.

Publika.az xəbər verir ki, bu iddialara baxmayaraq, ABŞ Bağdadinin ölümünü təsdiq etməyəcəyini bildirib. Pentaqon bu iddianı terror təşkilatı liderinin ölümünə dair hər hansı sübutun olmadığı səbəbilə təsdiqləməyəcəyini açıqlayıb.

İŞİD-in belə təsdiq etdiyi ölüm faktını ABŞ-ın doğrulamamasına səbəb isə Rusiya ilə apardığı mübarizənin bir parçası kimi şərh edilib.

