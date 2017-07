63 yaşlı prezidentin 21 yaşlı GÖZƏLÇƏSİ - FOTO

Kütləvi İnformasiya Vasitələri prezident Lukaşenkonun 21 yaşlı sevgilisinin kimliyini açıqlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, Belarus dövlət başçısı Aleksandr Lukaşenko doğma Aleksandriya kəndində keçirilən “Kupalye” festivalına qatılıb. Tədbir zamanı prezidentlə bir sırada nəinki kiçik oğlu Kolya və dövlət məmurları, eləcə də naməlum gənc qız da əyləşib.

“Naşa Niva” qəzetinin məlumatına görə, bu qız 21 yaşlı gənc model, bir sıra mükafatların laureatı Kristina Neverodur. Kristina həmçinin prezidentin ali məktəb məzunları üçün təşkil etdiyi ziyafətin iştirakçısı olub.

Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin açıqlamasına görə, gənc xanım, eyni zamanda gələcəyin maliyyə mütəxəssisidir.

Fotoşəkildə Prezident Lukaşenkonun yanında vitse-prezident Vasili Jarko, köməkçisi Nikolay Korbut, prezidentin oğlu Kolya və gənc model Kristina Nevero əyləşiblər.

Qeyd edək ki, Lukaşenkonun 63 yaşı var.

Leyla Sarabi

