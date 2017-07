Milli.Az-a daxil olan məlumata görə ARB telekanalının "Evgördü" verilişinin aparıcısı Şaiq Ağayev özünə toy etməyə hazırlaşır. Teleaparıcı 30 avqustda doğulduğu və yaşadığı Xaçmaz rayonunda özünə toy çaldıracaq. Toya bir çox televiziya və sənət adamları da dəvət olunacaq.

Qeyd edək ki, teleaparıcı xanım həmkarı, "ARB Günəş" telekanalının əməkdaşı Nuranə adlı xanımla evlənir. Onlar bir müddət əvvəl "Buralar" adlı verilişin aparıcılığını birlikdə ediblər.

Əli Rəhimoğlu

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.