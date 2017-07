Paralimpiyaçı bədbəxt hadisə nəticəsində öldü

Nizəatma növündə çıxış edən BƏƏ paralimpiyaçısı Abdulla Hayaey İngiltərənin paytaxtı Londonda məşq edərkən bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 36 yaşlı idmançının üzərinə məşq vaxtı metal dirək düşüb. O, yerindəcə keçinib. Abdulla Hayaey 14 - 23 iyulda Londonda keçiriləcək dünya çempionatına hazırlaşırmış. İndi onun xatirəsini yad etmək üçün yarışların açılış mərasimində bir dəqiqəlik sükut elan olunacaq.

