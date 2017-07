Hansı oyun, hansı kanalda?

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında bir sıra qarşılaşmalar keçiriləcək.

Milli.Az goal.az-a istinadla canlı yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir.

Yoxlama oyunları

21:00 Athletic Bilbao - Basel - beİN Sports

21:30 Fenerbahçe - Sporting - Smart Spor

Avropa Liqası, II təsnifat mərhələsi

20:00 İnter - Fola - CBC Sport

Avropa çempionatı, U-19

20:00 İngiltərə - Çexiya - Eurosport

Çempionlar Liqası, II təsnifat mərhələsi

21:00 Hapoel Beer-Sheva - Honved - Sport 1 İsrael

22:00 Zalgris - Ludogorets - LRT TV

22:00 Marienhamn - Legia - TVP Sport

22:45 Dundalk - Rosenborg - RTE 2 İreland

22:45 Zilina - Kobenhavn - TV 3

