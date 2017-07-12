Hansı oyun, hansı kanalda?

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında bir sıra qarşılaşmalar keçiriləcək.
Milli.Az goal.az-a istinadla canlı yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir.
Yoxlama oyunları
21:00 Athletic Bilbao - Basel - beİN Sports
21:30 Fenerbahçe - Sporting - Smart Spor
Avropa Liqası, II təsnifat mərhələsi
20:00 İnter - Fola - CBC Sport
Avropa çempionatı, U-19
20:00 İngiltərə - Çexiya - Eurosport
Çempionlar Liqası, II təsnifat mərhələsi
21:00 Hapoel Beer-Sheva - Honved - Sport 1 İsrael
22:00 Zalgris - Ludogorets - LRT TV
22:00 Marienhamn - Legia - TVP Sport
22:45 Dundalk - Rosenborg - RTE 2 İreland
22:45 Zilina - Kobenhavn - TV 3
Milli.Az
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