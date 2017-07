"Zəiflərə yazığım gəlir…" - Səmra Rəhimli - FOTO

"Paxıllıq müvəffəqiyətin əlamətidir. Bir insana qarşı hiss edə biləcəyiniz ən pis duyğu, ona yazığınız gəlməyidir".

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Səmra Rəhimli sosial şəbəkədə yazıb.

Gənc ifaçı "Badminton" klipinin çəkiliş zamanı lentə alınan fotosunu paylaşaraq ona paxıllıq edənlərə səslənib:

"Məhz buna görə də, zəiflərə yazığımız gəlir, amma kiminsə sizə paxıllıq etməsini qazanmaq lazımdır. Sizin paxıllığınızı çəkən varsa, sevinin. Çünki siz güclüsüz və həmin insalara həyatda qalib gəlmisiz".

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.