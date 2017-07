Səfir: "Gülən hərəkatı əvvəlki qədər güclü deyil"

"Fəthullah Gülən hərəkatı ötən ilki hərbi çevriliş cəhdinədək olduğu qədər güclü deyil".

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Bakıda Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral hərbi çevriliş cəhdinin ildönümünə həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, çevriliş cəhdindən sonra bu hərəkatla əlaqəli olan 130-140 min nəfər saxlanılıb, onlardan 45 min nəfərinə həbs cəzaları verilib.

Səfir onu da qeyd edib ki, F.Gülənin ekstradisiya olunması ilə bağlı ABŞ ilə danışıqlar davam etdirilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.