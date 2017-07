"Qarabağ"ın hücumçusu Çempionlar Liqasının üçüncüsüdür

"Qarabağ"ın legioneri Dino Ndlovu Çempionlar Liqasının bombardirləri siyahısına daxil olub.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin "Samtredia" ilə ilk oyununda (5:0) dubl müəllifi olan afrikalı 3-cü pilləyə yüksəlib.

Dino yalnız TNS-in qolçusu Skott Quiqlidən geri qalır. 3 qol vuran uelsli buna 3 matçda nail olub.



Dino isə 2 qolla lideri izləyən 4 oyunçudan biridir. Lakin bu oyunçulardan biri - "Vikinqur"un üzvü Solvi Vatnamar 1 qol ötürməsi də verdiyi üçün 2-ci sıradadı. Digər üç futbolçu arasında ən az oyun keçirən Ndlovu isə 3-cüdü. Belə ki, hücumçumuz 1, iki şəriki isə 2 və ya 3 matçda 2 dəfə rəqib qapısına yol tapıb.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.