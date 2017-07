"Onu vətəndaşlıqdan çıxarmaq lazımdır" - Əli Mirəliyev

"24 yaşı var, artıq boşanıb".

Bu sözləri əməkdar artist Əli Mirəliyev Türkiyədə evlilik verilişində iştirak edən, daha sonra türk milyarder Əli Ağaoğlunun qardaşı Hüseyn Ağaoğlu ilə birlikdə yaxtada yaxalanan Naz haqda Metbuat.az-a danışarkən deyib:

“Bu qızın 24 yaşı var, artıq boşanıb. Utanmır, çıxıb orada millətini, xalqını təhqir edir. Belə adamlar bir günlük kef üçün hər şey edən adamlardır. Bu tip insanlar xalqımızın adını batırır. Onu Azərbaycan vətəndaşlığından çıxartmaq lazımdır, sonra gedib nə istəyir etsin. Bizə belə adamlar lazım deyil”.

Dilarə Zamanova

