Xəzərdə boğulan şəxs xilas edildi - FHN

Gündüz saatlarında Xəzərdə boğulmaq təhlükəsi ilə üzləşmiş şəxs xilas edilib.

Metbuat.az-a FHN-dən verilən məlumata görə, Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinə, Bakı şəhəri, Xəzər rayonunda 1 nəfərin dənizdə çimərkən batma təhlükəsilə üzləşməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal Xidmətin dalğıc-xilasediciləri hadisə yerinə cəlb olunaraq vətəndaşı sudan çıxarıblar.

Əməliyyat saat 14:35-də başa çatıb.

