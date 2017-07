Qətərlə Səudiyyə Ərəbistanı arasında yaşanan böhran dəvələrin ölümünə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanından gün ərzində yalnız bir neçə dəvənin sərhədi keçməsinə icazə verilir. Bu isə 50 dərəcə temperatura dözə bilməyən 100-dən çox dəvənin ölümünə səbəb olub.

Qeyd edək ki, iki dövlət arasında böhranın başlamasından bu günə qədər təxminən 12-15 min heyvan tələf olub.

Aytən Novruzova / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.