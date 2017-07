“Moskva ABŞ prezidenti Donald Trampdan güzəştlər gözləmir”.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

Peskovanın sözlərinə görə, dövlət başçısı Vladimir Putin də heç vaxt Rusiyanın hansısa güzəştləri haqqında danışmayıb.

Qeyd edək ki, Rusiya və ABŞ prezidentləri arasında görüş iyulun 7-də Almaniyanın Hamburq şəhərində G20 sammiti çərçivəsində keçirilib.

Ömər

