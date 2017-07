Müğənni Seda Sayan Bodrumda tətil edir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Erkan Çelikdən ayrılan ifaçı həyatında başqa birinin olmadığını deyib:

"Sevgi dəftərini bağlamışam. Belə çox xoşbəxtəm".

Seda səhhətində yaranan problemlərdən də danışıb:



"Yunan adalarına sürət gəmisilə getdik. Çox tullanmaqdan və küləkdən bel ağrılarım başlayıb. Bu səbəbdən İstanbula tez qayıtmalıyam".

