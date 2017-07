“Ərdoğan"ın başına silah dayadılar - VİDEO

Türkiyədə 15 iyul hərbi çevrilişi ilə bağlı çəkilən “Oyanış” filmində Rəcəb Tayyib Ərdoğanla bağlı səhnələr cəmiyyətdə böyük etirazlara səbəb olub. Filmdə Ərdoğanın başına silah dirənib, ailəsi isə öldürülüb.



Ərdoğanın həyatından bəhs edən “Rəis” filminin rejissoru Ali Avcı olub. O, bu tip sensasiya doğuran kadrlarla kütləni kinoteatrlara çəkmək istəyib.

Filmin bütün səhnə və effektləri hələ tam bitməsə də, böyük tələb səbəbindən 9 ayrı fraqment şəklində hazırlanan filmin yalnız ilk hissəsi tamaşaçılara təqdim olunub.

Sözügedən filmin fraqmentini təqdim edirik: //eurasiadiary.com

