Avstriyanın Klaqenfurt am Vörterse və Sankt Pölten şəhərlərində Azərbaycanın fəxri konsulu təyin edilib

Bakı. 12 iyul. REPORT.AZ/ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev H.Mantsenrayterin Avstriya Respublikasının Klaqenfurt am Vörterse şəhərində Azərbaycan Respublikasının fəxri konsulu təyin edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

"Report" xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Helmut Mantsenrayter Avstriya Respublikasının Klaqenfurt am Vörterse şəhərində Azərbaycan Respublikasının fəxri konsulu təyin edilib.

Azərbaycan Prezidentinin digər sərəncamı ilə Andreas Köniqsberqer Avstriya Respublikasının Sankt Pölten şəhərində Azərbaycan Respublikasının fəxri konsulu təyin olunub.

Xarici İşlər Nazirliyinə sənəddən irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.