Bakı. 12 iyul. REPORT.AZ/ Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) rəhbərliyi BMT-nin insan hüquqları üzrə Ali Komissarı Zeyd Rəad əl-Hüseynə müraciət ünvanlayıb.

"Report"un verdiyi xəbərə görə, bu barədə BƏƏ-nin WAM İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, sənəddə bir sıra ərəb dövlətinin "Əl-Cəzira" telekanalının başlanılmasına dair tələbi dəstəklənir.

"Söz azadlığı ekstremizmin müdafiəsi və haqlı çıxarılması üçün istifadə edilə bilməz", - müraciətdə deyilir.



