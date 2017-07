ABŞ-da Medison Coi adlı 14 yaşlı qız gözlənilməz şəkildə dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, çimmək üçün vannaya girən Coi eyni zamanda enerji yığan mobil telefonu ilə oynamağa başlayıb. Nəticədə 14 yaşlı qızı elektrik cərəyanı vurub və o, anındaca vəfat edib.

Ailəsi Coinin əlindəki yanıqlar sayəsində ölümün əsil səbəbini öyrənə bilib.

