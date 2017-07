Braziliya məhkəməsi ölkənin sabiq prezidenti Luis İnasiu Lula da Silvanı 9,5 il həbs cəzasına məhkum edib.

APA-nın məlumatına görə, bu barədə “Globo” telekanalı xəbər verib.

Sabiq prezident korrupsiya və çirkli pulların yuyulmasında günahkar bilinib.

Qeyd edək ki, Luis İnasiu Lula da Silva 2003-2011-ci illərdə Braziliyanın prezidenti olub.

