Sağ olsa da, artıq məzarı hazırdır - Məşhur meyxanaçı özünə qəbir qazdırıb / VİDEO

Sağ olsa da, artıq məzarı hazırdır. Bəli, indidən özünə məzar yeri hazırlayan şəxs hamınızın yaxşı tanıdığı meyxana ustadlarından biridir.

Məşhur meyxanaçı Ağamirzə Məmmədov özü üçün qəbir yeri götürüb, hətta həmin yeri qazdırıb, içi lazımi qaydada hörülüb, üstünə isə torpaq tökülüb və demək olar ki, tam hazır vəziyyətə gətirilib.

Soyuq qış aylarında baş verən hadisədən çox keçmir ki, şair özünə qəbir sifariş edir. Onun sifarişini qəbul edən qəbirqazan əvvəlcə təəccüblənsə də, öz işini 2 günə təhvil verib.

Ailəsi, qohumları, tanıyan-bilən hər kəs şairi bu əməlinə görə qınasa da, sonradan ona haqq qazandırıb, hətta onun hazır qəbrinə şərik çıxmaq istəyənlər də olub.

Ümumiyyətlə, İslama görə hər bir müsəlman öz axirətini sağlığında düşünməlidir. Ustad sənətkara isə Allahdan uzun ömür diləyirik.

"Xəzər xəbər"in mövzu ilə bağlı hazırladığı videomaterialı təqdim edirik:

