Arıq və uzun görünəcəksiniz - FOTO

Yeni trend palazzo şalvarlar sizi olduğunuzdan da arıq və uzun göstərəcək.

Milli.Az ailem.az-a istinadən bildirir ki, xüsusilə çiçək naxışlılar yay günlərində daha şıq görünmənizə kömək edəcək. Bu şalvarların bir digər üstünlüyü də odur ki, ziyafətə, axşam yeməyinə gedərkən, yaxud gündəlik rahat geyinə bilərsiniz.

Boyunuz qısadırsa, bu şalvarı mütləq hündür daban ayaqqabı ilə geyinin. Kombinə edərkən köynəyi şalvarın içinə salaraq, kəmərlə stilinizi tamamlaya bilərsiniz.

Eleqant bir şıqlıq üçün azca yüksək belli modelləri seçin.

Milli.Az

