Penelopa Kruzun bu imici təəccübləndirdi - FOTO

"American Crime Story" ("Amerikanın kriminal tarixi") serialının növbəti mövsümü məşhur modelyer Gianni Versacenin ölümü haqqında olacaq.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, serialda Giannini Edqar Ramirez, onun bacısı Donatellanı isə Penelopa Kruz canlandıracaq.

Artıq çəkilişlərdən ilk fotolar yayılıb. Penelopanın fərqli imici maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, müğənni Riki Martin isə G.Versacenin həmcins sevgilisi rolunda çəkiləcək.

