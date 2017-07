"Bir daha evlənmərəm" - FOTO

"Essence" jurnalının avqust buraxılışının qəhrəmanı britaniyalı aktyor İdris Elba olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, jurnal üçün fotosessiya etdirən Elba şəxsi həyatından da danışıb. 2 dəfə boşanan və 1 ayrılıq yaşayan 44 yaşlı aktyor bir daha əsla evlənməyəcəyini deyib:

"Düşünürəm ki, nikah hamı üçün deyil. Mən də həmin insanlardanam. Bir daha evlənmərəm. Mənim balaca uşaqlarım var. Özümü yaşımdan çox cavan hiss edirəm".



Qeyd edək ki, İdris Elba 2003-cü ildə vizajist Hanna Norqaarddan boşanıb. Aktyorun bu nikahdan bir qızı var. 3 il sonra isə o, vəkil Sone Hemlinlə evlənib. Yalnız 6 həftə sonra bu arvadından da boşanıb. İdris 2013-cü ildə Neyana Qartla münasibətə başlayıb. Lakin cütlük 2016-cı ildə ayrılıb. Bu münasibətdən onların bir oğlu var.

