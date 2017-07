Qorxunc mənzərə - 1 742 nəfər vəbadan ölüb

Dünya Sağlamlıq Təşkilatı Yəməndə vəbadan ölənlərin sayını açıqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ölkənin 21 əyalətinə yayılan xəstəlik nəticəsində ümumilikdə 1 742 nəfər dünyasını dəyişib.

Bəyanatda həmçinin bildirilib ki, Yəməndə 27 aprel tarixindən bəri 320 min vəba virusu daşıyan şübhəli aşkarlanıb.

BMT-nin Yəməndəki İnsanlara Yardım Komitəsinin koordinatoru Ceymi MakQoldrik mətbuat nümayəndələrinə verdiyi açıqlamasında, vəba ilə mübarizə aparmaq üçün 200 milyon dollar yardıma ehtiyacları olduqlarını deyib.

