Bu ölkədə edam edilənlərin sayı rekord həddə çatdı

Dünən Səudiyyə Ərəbistanında 6 insan edam edilib.

Milli.Az xəbər verir ki, bu rəqəm bir ölkədə bir gün içində gerçəkləşən ən yüksək edam sayıdır.

Səudiyyə Ərəbistanı Daxili İşlər Nazirliyindən verilən açıqlamaya görə, edama məhkum edilənlərdən iki nəfəri terror əməliyyatı həyata keçirməkdə günahlandırılıb.

Qeyd edək ki,Səudiyyə Ərəbistanında bu il müxtəlif cinayətlərdə ittiham olunan 44 nəfər edam cəzasına məhkum olunub.

Bu ölkədə edama məhkum edilənlərin rekord sayı 2014-cü ilə məxsusdur. Həmin il Səudiyyə Ərəbistanında 158 insan edam edilib. (publika.az)

Milli.Az

