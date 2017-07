Döymələri ilə məşhurlaşan model Lotti Moss bu dəfə də təəccübləndirib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sonuncu dəfə sinəsinin altına döymə etdirən 19 yaşlı model bu dəfə ombasına yazı yazdırıb.

Lottinin "Not Yours" ("Sənin deyil") döyməsi rəfiqələri ilə çimərlikdə istirahət edərkən görüntülənib.

Milli.Az

