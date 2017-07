Amerikanın xüsusi təyinatlıları Rəqqaya daxil olublar

ABŞ hərbçiləri "Suriya demokratik qüvvələrinə" Rəqqa şəhərində gedən döyüşlərdə yardım göstərirlər.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ-ın başçılıq etdiyi İŞİD ilə mübarizə üzrə koalisiyanın nümayəndəsi polkovnik Rayan Dillon deyib ki, əksəriyyəti xüsusi təyinatlılardan ibarət hərbçilər yerli qüvvələrə "məsləhətlər verirlər, kömək edirlər".

Qeyd edək ki, Suriyanın Rəqqa şəhəri 2013-cü ildən İŞİD-in nəzarəti altındadır və qeyri rəsmi olaraq İŞİD-in paytaxtı sayılır.

Milli.Az

