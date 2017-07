"Milan"ın gənc qapıçısı Canluici Donnarumma klubu ilə müqaviləsini 2021-ci ilin yayına kimi uzadıb. 18 yaşlı qolkiper iyunda baş tutan danışıqlarda yeni müqavilədən imtina etməsi "rossoneri" fanatlarını hiddətləndirmişdi. Onun ünvanına təhqirlər və təhdidlər yağmışdı.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Donnarumma son açıqlamasında bu məsələyə də toxunub.

"Bu klubda qaldığıma görə fəxr edirəm. Karyeramı burda başlamışam, burda böyümüşəm. "Milan"da qalmaqla bağlı heç vaxt şübhəm olmayıb. Azarkeşlərin keçirdiyi hisslərə görə təəssüflənirəm. Amma onlara xəyanət etmək ağlıma belə gəlməyib. Onlara son 2 ildə mənə verdikləri dəstəyə görə təşəkkür etmək istəyirəm".

