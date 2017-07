Bakı. 13 iyul. REPORT.AZ/ Ələt-Astara magistralının Bakının Qaradağ rayonu ərazisindən keçən hissəsində yol qəzası baş verib.

"Report" xəbər verir ki, yüksək sürətlə hərəkətdə olan "Toyota" markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək arxadan "Mercedes"ə çırpılıb.

Qəza nəticəsində xəsarət alan olmayıb.











