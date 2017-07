Çempionlar Liqasında 2-ci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları başa çatıb

Çempionlar Liqasında ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Avropanın ən mötəbər klub turnirində növbəti 12 görüş keçirilib. Oyunlarda aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:

Çempionlar Liqası

İkinci təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar

"Hapoel" (Beer-Şeva) - "Honved" - 2:1

"Malmö" - "Vardar" - 1:1

"Şerif" - "Kukesi" - 1:0

APOEL - "Düdelanj" - 1:0

BATE - "Alaşkert" - 1:1

"Mariehamn" - "Legiya" - 0:3

"Jalqiris" - "Ludoqorets" - 2:1

"Jilina" - "Kopenhagen" - 1:3

"Dandolk" - "Rusenburq" - 1:1

"Hafnarfyordur" - "Vikinqur" - 1:1

"Spartak" (Yurmala) - "Astana" - 0:1

"Zrinski" - "Maribor" - 1:2

