Çempionlar Liqasında 2-ci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları başa çatıb

Çempionlar Liqasında ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, Avropanın ən mötəbər klub turnirində növbəti 12 görüş keçirilib. Oyunlarda aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:
Çempionlar Liqası
İkinci təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
"Hapoel" (Beer-Şeva) - "Honved" - 2:1
"Malmö" - "Vardar" - 1:1
"Şerif" - "Kukesi" - 1:0
APOEL - "Düdelanj" - 1:0
BATE - "Alaşkert" - 1:1
"Mariehamn" - "Legiya" - 0:3
"Jalqiris" - "Ludoqorets" - 2:1
"Jilina" - "Kopenhagen" - 1:3
"Dandolk" - "Rusenburq" - 1:1
"Hafnarfyordur" - "Vikinqur" - 1:1
"Spartak" (Yurmala) - "Astana" - 0:1
"Zrinski" - "Maribor" - 1:2