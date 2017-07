İngiltərənin London şəhərində yanğın təhlükəsi ilə əlaqədar Paddinqton vağzalı təxliyə edilib.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, vağzaldan 2 mindən artıq insan təxliyə edilib.

Məlumata əsasən, təxliyə yerli vaxtla saat 20:00-da başlayıb.

