NASA Günəşin səthindəki nəhəng ləkənin kadrlarını nümayiş etdirib

Bakı. 13 iyul. REPORT.AZ/ NASA kosmik agentliyi Günəşin səthində olan böyük ləkənin kadrlarını nümayiş etdirib. O, ulduzlar fırlandıqca bizim planetimizin görünməyə başlayır.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, şəkillər iyulun 5-dən 11-dək Günəş Dinamikası Rəsədxanası tərəfindən çəkilib.

Kadrlarda ləkə böyük görünməsə də, alimlərin sözlərinə görə, o, reallıqda Yer kürəsinin ölçülərindən böyükdür.

Bu, 2 sutka ərzində Günəşin görünən hissəsində üzə çıxan ilk ləkədir.

Günəş fəallığı azalanda, bu cür hallar adi vaxtlara nisbətdə daha az baş verir.





