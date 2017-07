Bakı. 13 iyul. REPORT.AZ/ Londonun Paddinqton vağzalında yanğınla bağlı həyəcan siqnalının işə düşməsi səbəbindən ərazidən təxminən iki min nəfər təxliyyə edilib.

"Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, yanğın elektrik lövhəsində qısa qapanmadan baş verib.

Yanğın hazırda söndürülüb, lakin hadisə qatarların hərəkət cədvəlində dəyişikliklərə səbəb olub. Təcili xidmət orqanları hadisə yerində iş aparır.



