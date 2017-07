Bakı. 13 iyul. REPORT.AZ/ Sovet estradasının ulduzu Tamara Miansarova dünyasını dəyişib.

"Report" xəbər verir ki, əfsanəvi "Qara pişik", "Letka-yenka" və "Qoy həmişə günəş olsun" kimi mahnıların ifaçısı 86 yaşında vəfat edib.

T.Miansarova həyatının son illərində bud sümüyü boynundan keçirdiyi əməliyyatdan sonra yataq xəstəsi idi.



