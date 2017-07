Bakı-Ələt yolunun 8-ci kilometrində yol qəzası baş verib.

APA-nın məlumatına görə, hadisə Bakının Qaradağ rayonunda qeydə alınıb.

İlkin məlumata əsasən, avtomagistralda mikroavtobusla “KamAZ” toqquşub.

Qəzanın təfərrüatları müəyyənləşdirilir.

