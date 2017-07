Salyan. 13 iyul. REPORT.AZ/Salyanda 3 nəfərin ölümü, 3 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnən dəhşətli qəza baş verib. “Report”un Aran bürosu xəbər verir ki, hadisə Ələt-Astara magistral yolunun Xıdırlı kəndi ərazsindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Trayler ağır yük maşını ilə “Mersedes” markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində 3 nəfər ölüb, 3 nəfər isə ağır yaralanıb.

Ölən və yaralıların şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.

Faktla bağlıaraşdırma aparılır.



