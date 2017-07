"Taliban" terror qruplaşmasının üzvləri Əfqanıstanın Fərəh əyalətində 7 dinc sakini öldürüblər.

Trend-in verdiyi məlumata görə, terrorçular yolda minik avtomobilini saxlayaraq onun sərnişinlərini qaçırıblar.

Məlumata əsasən, bir müddət sonra qaçırılan sərnişinlərin meyitləri tapılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.