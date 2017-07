Bodrum çimərliklərində dincələn Deniz Çakır bikinili halda görüntülənib.

Publika.az xəbər verir ki, rəfiqəsinin villasında qonaq qalan aktrisa dünən yaxta ilə gəzintiyə çıxıb. Sevilən ulduz kameralardan gizlənməsinə baxmayaraq paparatsilərdən yaxa qurtara bilməyib.

Saçlarını xırda-xırda hörən Dəniz gəmidən düşərkən bikinisi ilə diqqət çəkib.

Aytən

