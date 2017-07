Yer TƏHLÜKƏDƏDİR - Günəşdə ləkə tapıldı

NASA kosmik agentliyi Günəşin səthində böyük bir ləkə tapdığını açıqlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, agentlik bu ləkənin Yer kürəsinə böyük təhlükə törədə biləcəyi qənaətindədir.

Günəş üzərindəki bu ləkənin ölçüsü planetimizdən 19 qat böyükdür. Ləkənin ölçüsünün böyüklüyü Günəşdə təhlükəli partlayışa səbəb ola və Yer kürəsində rabitə sistemlərinə zərər verə bilər. Partlayışın bir başqa ziyanı isə atmosferə radioaktiv maddələr axını yaratması ola bilər.

Mütəxəssislər ləkənin səthinin hər həftə getdikcə böyüdüyünü qeyd ediblər.

Zümrüd

