Qazax rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Milli.Az xəbər verir ki, Rayon Prokurorluğundan APA-ya verilən məlumata görə, İkinci Şıxlar kənd sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Tural Vəli oğlu Paşayev özünü yaşadığı evin həyətindəki çardaqdan asaraq intihar edib.



Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

Milli.Az

