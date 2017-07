Millimizin hücumçusu Ramil Şeydayev Slovakiyanın "Jilina" klubunun heyətində Çempionlar Liqasında debüt edib.

Milli.Az fanat.az-a istinadən bildirir ki, o, "Kopenhagen" ilə II təsnifat mərhələsinin ilk görüşündə meydana çıxıb.

21 yaşlı Şeydayev matçın 57-ci dəqiqəsində İvan Santyaqo Diasın əvəzinə oyuna daxil olub.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.