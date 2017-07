İki maşın toqquşaraq Yasamal qəbiristanlığının hasarını uçurub

Bakı. 13 iyul. REPORT.AZ/ Bakının Yasamal rayonunda iki maşının toqquşması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

"Report" xəbər verir ki, Şərifzadə küçəsi-6 ünvanında "10-OT-201" dövlət qeydiyyat nişanlı "Mercedes" markalı avtomobilin sürücücü yüksək sürətlə hərəkət edərkən idarəetməni itirərək yol kənarında hərəkətsiz vəziyyətdə dayanmış "Qazel" markalı avtomobilə çırpılıb. Nəticədə hər iki avtomobilə ziyan dəyib. Bundan başqa, qəza zamanı qəbiristanlığın hasarı dağılıb.

Qəzadan sonra minik avtomobilinin sürücüsü hadisə yerindən qaçıb. Sürücünün müəyyənləşdirilməsi istiqmətində araşdırma aparılır.

















