Qəbir üstündə Youtube-dan Quran oxunması düzgündür? - İlahiyyatçıdan AÇIQLAMA

Sosial şəbəkələr həyatımıza o dərəcədə sirayət edib ki, bütün sevinc və kədər hislərimizi paylaşmadan keçə bilmirik. Hətta o dərəcədə də ki, ölüylə, qəbir üstündə şəkil çəkdirməklə bunu "ənənə"yə çevirməkdəyik.

Sosiallaşan həyatımızda yaxınını itirənin başsağlığını artıq sosial şəbəkə, xüsusilə də Facebook üzərindən qəbul etməsi normal qarşılanmaqdadır. Sosiallaşmanın ən pik həddi isə qəbir üstündə molla tərəfindən Quran oxunmasının səsyazısı ilə əvəzlənməsidir.

Bəziləri yalançı, nə oxuduğunu özündən başqa heç kim bilməyən mollaya 3-5 manat verib "Yasin" oxutdurmaqdansa, elə telefonda səsyazısı, yaxud Youtube-dan Quran oxuyanın videosunun izlənilməsini daha məqbul hesab edir. Hətta bunu namaz vaxtı telefonlarda Azan oxunması ilə müqayisə edənlər də var...

Milli.Az xəbər verir ki, tanınmış ilahiyyatçı, Məşədi Dadaş məscidinin imam-camaatı Hacı Şahin Həsənli modern.az-a deyib ki, qəbir üstündə Quran oxunmasının Allah qatında savabı çoxdur:

"İslamda dünyadan köçmüş insan üçün Quranın savabının hədiyyə edilməsi var. Bəzən soruşurlar ki, ölüyə niyə Quran oxunur? Əslində ölüyə Quran oxunmur. Quranın savabı dünyadan köçmüş insana hədiyyə edilir. Necə ki, istənilən insan özündən sonra bir kitab yazıb qoymuş olsun, məscid tikdirmiş olsun, xeyriyyə evi yaxud qonaqlar üçün yataqxana tikdirmiş olsun, bir bulaq qazdırsın və s. Bütün bunların savabı öləndən sonra da ona çatır. Quran oxunan zaman həm də onu oxuyan savab qazanır, bir şərtlə ki, bilən adamlar tərəfindən düz oxunsun".



Hacı Şahin bildirir ki, İslam Youtube-dan, yaxud hansısa səsyazısından Quran oxunmasını, dinlənilməsini qadağan etmir:

"Amma Quranın canlı oxunması tamamilə başqadır. Burada Quranın özü ilə insanların təması çox bəyəniləndir. Qəbir üstündə Quranın səs yazısından səslənməsi dini baxımdan qadağan olunmasa da, mən bunu düzgün hesab etmirəm. Azan məsələsi tamamilə fərqlidir. Azan məscidlərdə canlı oxunur. Sadəcə bəzi proqramlar var ki, telefona yazdırmaqla namazın vaxtını bilmək olur. Amma Quranın oxunması mahiyyət etibarilə fərqlidir. Hətta mən tövsiyə edirəm ki, Quran ərəbcə oxunduqdan sonra tərcüməsi də deyilsin, izah edilsin".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.