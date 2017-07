Kolleclərə qəbul olacaq abituriyentlər bunları bilməlidir

Dövlət İmtahan Mərkəzi 9 və 11 illik bazadan kolleclərə qəbul olmaq istəyən abituriyentlərə müraciət edib.

Publika.az xəbər verir ki, DİM-dən verilən məlumatda 11 illik bazada kolleclərin müsabiqəsinə qəbul (buraxılış) imtahanında topladığı ümumi balı 30-dan və Azərbaycan/rus dili, riyaziyyat fənlərinin hər biri üzrə balı 8-dən az olmayan (xarici dil fənni üzrə cavablara məhdudiyyət tətbiq edilmir) abituriyentlər buraxıldığı bildirilib.

Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasların müsabiqəsinə ümumi balı 25-dən (fənlər üzrə cavablara məhdudiyyət tətbiq olunmur) az olmayan abituriyentlər buraxılır. Bu ixtisasları yalnız imtahanda topladıqları ümumi balları qeyd olunan müsabiqə şərtini ödəyən və müvafiq komissiya tərəfindən keçirilən qabiliyyət imtahanlarından "məqbul" alan abituriyentlər seçə bilərlər.

11 illik bazada kolleclərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi 15-19 avqust tarixlərində həyata keçiriləcək.

9 illik bazada kolleclərin müsabiqəsinə qəbul (buraxılış) imtahanında topladığı ümumi balı 40-dan, ana dili fənni üzrə balı 20-dən və riyaziyyat fənni üzrə balı 10-dan az olmayan abituriyentlər buraxılır.

Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları yalnız imtahanda topladıqları ümumi balları qeyd olunan müsabiqə şərtini (fənlər üzrə bal məhdudiyyəti tətbiq olunmur) ödəyən və müvafiq komissiya tərəfindən keçirilən qabiliyyət imtahanlarından "məqbul" alan abituriyentlər seçə bilərlər.

9 illik bazada kolleclərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi 25 iyul – 6 avqust tarixlərində həyata keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.