Pəhrizdə olanlar üçün toyuq yeməyi - RESEPT

Asan hazırlanan bu yemək pəhrizdə olanlar üçün əvəzedilməz bir təam olacaq.

Metbuat.az 15 dəqiqəyə hazırlanacaq toyuq yeməyi təqdim edir.

Tərkibi:

4 ədəd toyuq döşü

1 yemək qaşığı zeytun yağı

1 çay qaşığı duz

1 çay qaşığı sarımsaq tozu

1 çay qaşığı qara istiot

1 ədəd qırmızı soğan

Hazırlanması:



Toyuğun döş ətini zeytun yağı, qara istiot, duz və sarımsaq tozu ilə qarışdırın. Soyuducuda yarım saat saxlayın. Daha sonra isitdiyiniz tavaya düzün və 15 dəqiqə bişirin. Servis edəcəyiniz qaba soğanları düzüb üzərinə qızartdığınız toyuğu əlavə edin.

Nuş olsun!

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

