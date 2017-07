“Şəxsi həyatım haqda kitab yazıram”.

Bu sözləri xalq artisti Firəngiz Mütəllimova yazdığı kitab haqda Metbuat.az-a danışarkən deyib:

“Şəxsi həyatımla bağlı kitab yazıram. Kitabın içində yurdum Şuşa, aktrisalıq həyatım, şəxsi həyatım haqda məlumatlar olacaq. Hələ yazıb bitirə bilməmişəm. Xatirələr çoxdur. Bitən kimi çap etdirəcəm”.

Dilarə Zamanova / Metbuat.az

