Tayvanın paytaxtı Taybey şəhərində qəribə təbiət hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, qəflətən şəhərin üstünü qara buludlar alıb. Şəhərin bir tərəfinə şəlalə kimi yağış yağarkən, digər tərəfinə bir damcı belə su düşməyib.

Fantastik təbiət hadisəsi fotoqraf Ceff Çen tərəfindən lentə alınıb.

Mütəxəssilər sözügedən təbiət hadisəsinin Tayvanda tez-tez yaşandığını açıqlayıb. Hadisəyə səbəb kimi şəhərdəki havada nəmliyin nizamsız olması göstərilib.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.