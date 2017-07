Milli.Az goal.az-a istinadən bu gün canlı yayımlanacaq oyunları təqdim edir.

Avropa Liqası, II təsnifat mərhələsinin ilk oyunları

20:00 Shkendija - HJK - Supersport 2

20:00 Altach - Dinamo Brest - ORF

20:00 Östersunds - Galatasaray - Kanal D

21:00 Qəbələ - Jagiellonia - İdman Azərbaycan TV

22:30 Strum Graz - Mladost Podgorica - ORF

