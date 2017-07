"Qəbələ" üçün mövsüm başlayır - YENİLƏNİR

Bu gün Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq. Fanat.Az xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi “Qəbələ” də yarışda mübarizəyə qoşulacaq.

“Qırmızı-qaralar” mövsümdə ilk rəsmi matçına evdə çıxacaq. Roman Qriqorçukun yetirmələri “Yagelloniya”nı qəbul edəcək.

Hər iki komanda ötən mövsümün gümüş mükafatçısı olduğundan matçı vitse-çempionların dueli də hesab etmək olar. Bu duel 8-ci km qəsəbə stadionunda baş tutacaq.

Qarşılaşma saat 21.00-da başlayacaq.

Avropa Liqası

II təsnifat mərhələsi

İlk oyun

13 iyul

21.00 Qəbələ (Azərbaycan) - Yagelloniya (Polşa)

Hakimlər: Marko Frits, Holqer Henşel, Marsel Pelqrim, Quido Vinkmann (Almaniya).

UEFA nümayəndəsi: Yevgeni Tratsyuk (Belarus).

Hakim-inspektor: Erol Ersoy (Türkiyə).

"Bakcell Arena".

Fanat.Az

